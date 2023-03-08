Ankara'da kazaya karışmamak için manevra yapan midibüs kontrolden çıktı: 6 öğrenci yaralı Otomobil ile ticari taksi kazasını görerek manevra yapan servis midibüsü, kontrolden çıkarak duvarı yıktı. Bu etki ile sitenin bahçesine giren serviste 6 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Şenyuva Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana gelen olayda, F.P. yönetimindeki 26 DK 932 plakalı otomobil, karşı yönden gelen C.Ş. yönetimindeki 06 T 6861 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışmamak için manevra yaptı Taksi ile aynı yönde giden 06 C 7071 plakalı servis midibüsünün sürücüsü H.D., kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. 6 öğrenci yaralandı Kontrolden çıkan midibüs, duvarı yıkıp, sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.