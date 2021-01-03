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Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Çubuk ilçesinde köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı.