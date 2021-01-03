Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
253.999
14.16%
EXEN Coin
10.70
-3.25%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

    Çubuk ilçesinde köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 04:25
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 04:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

    Ankara’nın Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı.

    H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.

    Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı İZLE


    KÖPEK SIRTINDAN YARALANDI

    Paniğe kapılan H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu.

    Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    4 saat ameliyat edildi

    Olayın ardından yaralanan köpeği gören mahalle sakinleri, veteriner hekime haber verdi. Kliniğe kaldırılan köpek, yaklaşık 4 saat ameliyat edildi. Köpeği, bir hayvansever evine götürdü.

    Ankara da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı #1,Ankara da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı #2

    Ankara da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir