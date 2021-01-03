- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Çubuk ilçesinde köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı.
- İHA
- 03.01.2021 - 04:25
- Güncelleme : 03.01.2021 - 04:31
Ankara’nın Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı.
H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.
Ankara'da, kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı İZLE
KÖPEK SIRTINDAN YARALANDI
Paniğe kapılan H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu.
Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
4 saat ameliyat edildi
Olayın ardından yaralanan köpeği gören mahalle sakinleri, veteriner hekime haber verdi. Kliniğe kaldırılan köpek, yaklaşık 4 saat ameliyat edildi. Köpeği, bir hayvansever evine götürdü.
,