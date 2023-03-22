Ankara'nın Mamak ilçesinde 25 Ocak'ta bir trafik kazası yaşandı.

55 yaşındaki Mustafa Çimpolat yönetimindeki otomobil, sabah işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Yasin Aksoy'a çarptı.

Takla atıp yola savrulan Aksoy, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada şikayetçi olmayan Aksoy, sürücünün arayıp sormamasına karşı tepki gösterek 1 hafta sonra şikayetçi oldu.

Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yasin Aksoy, kazanın öncesi ve sonrasını hatırlamadığını, hastanede kendine geldiğini belirterek şöyle konuştu:

Otomobil sürücüsü Mustafa Çimpolat da şu şekilde konuştu:

O gün hava karanlıktı, ben de yavaş döndüm. Ben soldan gelene bakarken, arkadaş da sağ taraftan atlayınca, arabanın üstüne pat diye vurdu. 1500 lira kaputa para verdim. Ben kimden şikayetçi olayım?



Yaya geçidinde vursam haklı ama orası yaya geçidi bile değil. Arkadaşta da fazla bir şey yoktu. Polis arkadaşın şikayetçi olmayacağını söyledi. Ben arkadaşa ulaşmak istedim ama ulaşamadım.

Sonra deprem olunca onun acısıyla unutmuşum.