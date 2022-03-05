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    Ankara’da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs yakalandı

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 04:45
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    Ankara’da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs yakalandı

    Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı’nda, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Saldırgan şahıs Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Ankara’da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs yakalandı #1

    Ankara’da kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs yakalandı #2


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