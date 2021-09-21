Otobüste kadınlara yer gösterip güven sağladıktan sonra cüzdan çalan ‘Kibar Feyzo’ lakaplı yankesici Feyzullah T., yakalandı. Feyzullah T.’nin çeşitli yerlerdeki yankesicilik anları kameraya yansıdı.

Ankara’da kent genelinde meydana gelen 3 yankesicilik olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timlerini harekete geçirdi.

Olayların yaşandığı pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelinin, ‘Kibar Feyzo’ lakaplı Feyzullah T. isimli şahıs olduğu belirlendi.

KADINLARA YER GÖSTERDİ, GÜVEN SAĞLADI

Bir otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Feyzullah T.’nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta aynı kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğu ile aldığı görüldü.

Ankara’da, ‘Kibar Feyzo’ lakaplı yankesici yakalandı ViDEO

PERDELEME YAPTI

Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasında da yine Feyzullah T.'nin, girişte oluşan kalabalıkta kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı anlar yer aldı.

Feyzullah T.’nin, güvenlik kamerasına yakalanmamak için de elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan Feyzullah T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Feyzullah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.