Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
614.139
1.89%
BTXN Coin
39.28
1.23%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 1 C

    Ankara'da 'kiralık daire bakıyoruz' yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon

    Başkent ve çevresindeki illerde kendilerini aile gibi gösterip 'kiralık ev bakma' bahanesiyle 22 evde soygun gerçekleştiren şebeke, polisin düzenlediği 'Şen' operasyonuyla çökertildi.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 'kiralık daire bakıyoruz' yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerine aile süsü vererek 3 ve 4'lü gruplar halinde 'evden hırsızlık' olaylarına karışan kadınlardan oluşan organize suç şebekesine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı.

    Teknik ve fiziki incelemelerde bulunan ekipler, bin 71 kamera görüntüsünü izleyip, Ankara ve ilçelerinde 17, çevre illerde 5 olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayını gerçekleştiren çete üyelerini birer birer tespit etti.

    ÇETE ÜYELERİNİN 22'Sİ KADIN ÇIKTI

    Dün sabah çete üyelerinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 polisten oluşan 45 ekip, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

    'Şen' adı verilen operasyonda 22'si kadın 24 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara da kiralık daire bakıyoruz yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon #1

    ŞÜPHELİLERİN 389 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Adreslerde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile çalıntı bazı eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin, çoğunluğu 'evden hırsızlık' olmak üzere toplam 389 suç kaydının olduğu ve suç işlemeyi meslek haline getirdikleri belirlendi. 24 şüphelinin gözaltında sorguları devam ediyor.

    Ankara da kiralık daire bakıyoruz yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon #2

    Ankara da kiralık daire bakıyoruz yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon #3

    Ankara da kiralık daire bakıyoruz yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon #4

    Ankara da kiralık daire bakıyoruz yalanıyla soygun yapan çeteye operasyon #5


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'daki esnafın kardan yaptığı mezar görenleri şaşırttı
    Gündem

    Samsun'daki esnafın kardan yaptığı mezar görenleri şaşırttı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
    İç Haber

    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

    Görüş Bildir