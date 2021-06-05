Ankara'da kırık kolla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kolu kırık olmasına rağmen bir evin duvarına tırmanarak pencereden cep telefonu çalan Mehmet E.Ç.'nin cezaevinden yeni çıktığı ve 66 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde, duvara tırmanarak pencereden eve giren hırsız, Muhittin G.'nin cep telefonunu çalarak pencereden kaçtı.

Olay sırasında duyduğu seslere uyanan Muhittin G., pencereden birinin çıktığını gördü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Muhittin G., polisi arayarak, şikayette bulundu. İhbar üzerine, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Muhittin G.'nin verdiği ifade ve izledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlık şüphelisinin Mehmet E.Ç. olduğunu tespit etti.

KIRIK KOLUYLA HIRSIZLIK YAPTI

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan Mehmet E.Ç.'nin ilk ifadesinde suçu kabul ettiği ve telefonu 500 TL karşılığında sattığı öğrenildi. Ayrıca, şüphelinin bir kolunun kırık olduğu belirlendi.

Ankara'da kırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen şüphelinin; açıktan hırsızlıktan 38, evden hırsızlıktan 14, bisiklet hırsızlığından 5, iş yerinden hırsızlıktan 1, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 ve diğer suçlar 6 olmak üzere toplam 66 Adet suç kaydının olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.