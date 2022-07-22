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    Ankara'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı

    Alevlere teslim olan otomobil, çevredekiler tarafından görüntülendi. Ankara yönü, kaza nedeniyle araç geçişine kapatıldı.
    • 22.07.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:58
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    Ankara'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı

    Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

    Saat 13.00 sıralarında yaşanan kazada, Aksaray'dan Ankara yönüne giden C.D. yönetimindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen F.G.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

    Aracın motoru alev aldı

    Sürücü C.D. ile öndeki otomobilde bulunan Z.G. hafif yaralandı. Bu sırada çarpan otomobilin motor kısmı alev aldı.

    Arkadan çarpan otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası anlar, o sırada olay yerinde bulunanlar tarafından çekildi.

    Ankara'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı ViDEO

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kaza noktasına sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yangın söndürüldü.

    Ankara yönü araç geçişine kapatıldı

    Kaza ve yangın nedeniyle Ankara-Aksaray yolunun Ankara yönü bir süre araç geçişine kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

    DHA'nın haberine göre, yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

    Ankara da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı #1


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