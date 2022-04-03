Mamak'ta vatani görevini yaptıktan sonra tezkeresini alan bir askerin, konvoy ile kışladan çıkışına ilişkin açıklama yapan güvenlik kaynakları, bu davranışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde, tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle sosyal medyada yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, tezkeresini alan askerin birliğinden lüks araç konvoyu ile çıktığına sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçti.

DERHAL GEREĞİ YAPILACAKTIR

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Ankara’da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme VİDEO