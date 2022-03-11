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    Ankara'da kız arkadaşımı darbettin davası: Tüfekle saldırdı

    Altındağ ilçesinde kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla husumetlisinin dükkanına giden şahıs, aracın camından pompalı tüfekle ateş etti.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 11:57
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    Ankara'da kız arkadaşımı darbettin davası: Tüfekle saldırdı

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı’nda bir motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay Kılıç’ın kız arkadaşını 5 ay önce darp ettiği iddiası ile Kılıç ile Okan G. arasında husumet oluştu.

    Okan G., yanındaki Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız araçla telefonda tehdit ettiği Kılıç’ın iş yerine geldi.

    ARACIN CAMINDAN ATEŞ ETTİ

    İş yerinde bir süre konuştuktan sonra şüpheliler araçlarına bindi. Ön koltukta oturan Muhammed K., pompalı tüfekle tamir atölyesinin önünde duran Çağatay Kılıç’a tek al ateş açtı.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Olay sonrası harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.


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