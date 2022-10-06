Ankara'da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti

Ankara'da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti

Kent meydanında nedeni bilinmeyen şekilde kız arkadaşı A.D.'yi bayıltana kadar darbeden E.G., güvenlik kamerasından kaçamadı.

Ankara'nın kent meydanı, akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet olayına daha şahit oldu.

24 yaşındaki E.G. ve kız arkadaşı A.D. yol kenarından bir anda tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kızışarak kavgaya döndü.

Kız arkadaşına kafa attı

Kavgada gözü dönen şahıs kız arkadaşına acımasızca kafa attı.

Çaresiz kadının dakikalarca saldırgan adamın şiddetine maruz kaldı.

Daha fazla dayanamayan kadın aldığı darbeler sonucunda bayılırken o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayılan kadını kaldırmaya çalıştı

İHA'nın haberine göre, aldığı darbelerle bayılan A.D.’yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü.

Ankara'da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti VİDEO