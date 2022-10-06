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    Ankara'da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti

    Kent meydanında nedeni bilinmeyen şekilde kız arkadaşı A.D.'yi bayıltana kadar darbeden E.G., güvenlik kamerasından kaçamadı.
    • 06.10.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:37
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    Ankara'da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti

    Ankara'nın kent meydanı, akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet olayına daha şahit oldu.

    24 yaşındaki E.G. ve kız arkadaşı A.D. yol kenarından bir anda tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kızışarak kavgaya döndü.

    Kız arkadaşına kafa attı

    Kavgada gözü dönen şahıs kız arkadaşına acımasızca kafa attı.

    Çaresiz kadının dakikalarca saldırgan adamın şiddetine maruz kaldı.

    Daha fazla dayanamayan kadın aldığı darbeler sonucunda bayılırken o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bayılan kadını kaldırmaya çalıştı

    İHA'nın haberine göre, aldığı darbelerle bayılan A.D.’yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü.

    Ankara'da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti VİDEO

    Ankara da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti #1

    Ankara da kız arkadaşını bayıltana kadar darbetti #2


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