Ankara’da kız çocuğuna işkence eden sanık: Haberim yok

Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının üzerinde sigara söndürdüğü ve darbettiği belirtilen sanık, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanık, “Morluk ve yanıklardan haberim yok” dedi.

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki eve gelen 112 ekipleri, vücudunda darp izleri olan kız çocuğu ile karşılaştı.

Durum, polise bildirildi.

Küçük kızın vücudunda sigara söndürdü

Yapılan inceleme sonrası ifadesi alınan kadın, Yaşar Can Ünal isimli şahısla birlikte yaşadığını, eski eşinden olan kız çocuğunun Yaşar Can Ünal tarafından darbedildiğini, Ünal’ın küçük kızın vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan sanık, adliyeye sevkinin ardından ‘kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama’ ve ‘eziyet’ suçlarından tutuklanarak, cezaevinde gönderildi.

Olayla ilgili sanık, bugün hakim karşısına çıktı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar; Yaşar Can Ünal, Keziban Ç. ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Pedagog ve psikolog eşliğinde ifadesi alındı

Sanık Ünal, üzerine atılı suçları reddederek mağdurun vücudundaki morluk ve yanık izlerinden haberi olmadığını iddia etti.

Diğer sanık Keziban Ç. ise Yaşar Can Ünal tarafından şiddet gördüğünü ancak korkudan şikayetçi olmadığını öne sürdü.

Duruşmada, mağdur çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin raporu da okundu.

Kız çocuğu teşhis etti

Çocuğun vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morlukların kısa süre önce olduğu belirtilen diğer sağlık raporunda, çocuğun kendisini döven ve çakmakla kalçasını yakan kişi olarak Yaşar Can Ünal olduğunu teşhis ettiği belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre sanık Ünal’ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.