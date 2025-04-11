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Haber Merkezi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir grup kız öğrencinin bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada parkta yaşanan ve kayda alınan görüntülerine ilişkin adli, idari inceleme ile tahkikat başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ 5 ÖĞRENCİ YAKALANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Olaya karışan şüpheli 5 öğrenci tespit edilerek yakalanmış ve cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edilmiştir.



Ayrıca 2 öğrenci hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 175. maddesi kapsamında 10 gün okuldan uzaklaştırma tedbiri kararı uygulanmış olup olaya karışan tüm öğrenciler hakkında idari işlem ve incelemeler sürdürülmektedir.