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    Ankara'da kızını öldüren cani babaya ağırlaştırılmış müebbet

    17 yaşındaki kızını internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren katil baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 09:04
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    Ankara'da kızını öldüren cani babaya ağırlaştırılmış müebbet

    Harun Yıldız (51), 6 Şubat günü dershane çıkışında aracıyla aldığı 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı, Ankara’nın Çubuk ilçesi Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak öldürdü.

    Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

    Baba Yıldız hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Ankara da kızını öldüren cani babaya ağırlaştırılmış müebbet #1

    GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEK

    Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi.

    Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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