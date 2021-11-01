Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bulunan Mevlana apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı.

Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu.

Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

DÜKKAN SAHİBİ VE HURDACININ İFADESİ ALINDI

Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.