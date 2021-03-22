Ankara'da doktor öğretim görevlisi Fatma Nur Akdoğan Kittana, otoparkta otomobilini aracının yanına park ettiği komşusunun saldırısına uğradı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklik Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede doktor öğretim görevlisi 33 yaşındaki Fatma Nur Akdoğan Kittana, oturdukları sitenin otoparkında gece eşinin park ettiği otomobili, daha güvenli olduğu için boşalan alana çekmek istedi.

Bu sırada aynı binada oturan Ergin G. ve Emin G. kardeşler, kendi araçlarının yanına aracını çeken Kittana'ya tepki gösterdi.

ARACINI YUMRUKLADILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki kardeşin, Kittana'nın aracını yumrukladığı görüldü. Aracın kapılarını kilitleyerek saldırıdan yara almadan kurtulan Kittana, olayın ardından polise şikayette bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da komşuların otopark kavgası VİDEO

"YAN YANA PARK EDEMEDİKLERİ İÇİN SALDIRIYORLAR"

Fatma Nur Akdoğan Kittana, aracını daha güvenli bir yere park ederken apartmanda oturan ve kardeş olan komşularının saldırısına uğradığını belirterek, şöyle dedi: "Benim bu kişilerle hiçbir husumetim yok. Sabah aracımı onların aracının yanına park ediyorum diye diğer araçlarıyla önüme gelip üzerime saldırıp, küfrettiler. 'Öldüreceğim seni in aşağıya, sen nasıl oraya park edersin, arabama vurdun seni geberteceğim' diyerek beni tehdit etti. Arabamın etrafında deliler gibi dönmeye başladı. Sonra da ağabeyi geldi ikisi birden camımı yumruklamaya, camı kırmaya çalıştılar. Önümü kestikleri için ne otoparktan çıkabildim ne kimseye haber verebildim. Tek başımaydım, etrafımda 10 dakika boyunca döndüler tehdit ettiler. En sonunda kornaya basılı tuttum, basılı tutunca geri geri kaçtılar. Arabalarını yan yana park edemedikleri için bana bu şekilde saldırıyorlar."

















