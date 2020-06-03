Ankara'da kontrolden çıkan araç durağa çarptı: 1 ölü

Sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın durağa girmesi sonucu, durakta bekleyen bir vatandaş yaralanırken, sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Pursaklar Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen Ramazan Yeniay'ın kullandığı 06 FZK 24 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza sonucu, otobüs durağında bulunan Kemal Kader isimli bir kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Ramazan Yeniay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Kemal Kader ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.