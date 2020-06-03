Dolar
6.732
0.3996%
Euro
7.553
0.6878%
Altın
1694.59
-1.9124%
Borsa
109074.2
0.9037%
G. Altın
367.569
-1.2253%
Bitcoin
64761.75
0.8852%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Ankara'da kontrolden çıkan araç durağa çarptı: 1 ölü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın durağa girmesi sonucu, durakta bekleyen bir vatandaş yaralanırken, sürücü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.06.2020 - 16:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara'da kontrolden çıkan araç durağa çarptı: 1 ölü

    Ankara'nın Pursaklar Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen Ramazan Yeniay'ın kullandığı 06 FZK 24 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kaza sonucu, otobüs durağında bulunan Kemal Kader isimli bir kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Ramazan Yeniay olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaralanan Kemal Kader ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Görüş Bildir