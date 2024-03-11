Ankara'da kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçları biçti
İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi İstanbul yolu üzerinde seyreden beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

Çarptığı otomobilleri sürükleyen mikser, 2 aracı altına alarak durabildi.

Faciadan dönüldü

Araçların içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir kısmı ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)