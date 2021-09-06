Yük dolu hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 4 otomobile çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yük dolu hafriyat kamyonunun sürücüsü A.B.'nin kontrolünü kaybetmesiyle, rampa aşağı seyir halindeyken, devrilip sürüklenerek park halinde duran 4 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan ikisi kullanılamaz hale gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü A.B.'nin, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Ankara'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi VİDEO

"MÜŞTERİLERİN KAÇIŞMASINI GÖRDÜM"

Kaza anına şahit olan çevre esnaftan Berk Sağtürk, "Saat 11.00 sularında çalışmış olduğum iş yerinde aşağı mutfak alanındaydım. Bir anda gürültü oldu. Sesler yükselince kamerada müşterilerin kaçışmasını gördüm. Olay yerine geldim. Belediyenin aracı benim arabama vurdu. Ardından da yan yatıp ustamızın aracına vurdu. Öndeki iki araca da temas edince olay böyle gelişti.

Trafik ekipleri geldi, araçları çekmeye devam ediyor. Olayın ardından belediye yetkilileri geldi. Onlarla konuşuldu. Benim ve ustamın aracı pert halde. Onun önündeki iki araçta da hafif hasar var. Can kaybı yok ama sürücünün yaralı olduğunu gördük." dedi.





Kaza anı caddedeki bir kurumun güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi.



