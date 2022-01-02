Ankara'da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu

Ankara'da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç mühendis ve valenin ölümüne neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

30 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde mühendis Tevfik Gözüm kafeden ayrıldıktan sonra vale Ünsal İ., aracı kapının önüne getirdi.

Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsü Sadık Mert M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 SV 0636 plakalı otomobil, Tevfik Gözüm ile yanında bulunan Ünsal İ.'ye çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tevfik Gözüm ile Ünsal İ. çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada, 1 çocuk babası Tevfik Gözüm ile 7 aylık evli olan Ünsal İ., olay yerinde hayatını kaybetti.

ALKOL İDDİASI

Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen Sadık Mert M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, Ünsal İ.'nin otomobili iş yeri önüne getirdiği ve Tevfik Gözüm araca binmeye yönelirken bu iki kişiye otomobil çarptığı yer aldı.





