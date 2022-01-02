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    Ankara'da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç mühendis ve valenin ölümüne neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 15:20
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    Ankara'da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu

    30 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde mühendis Tevfik Gözüm kafeden ayrıldıktan sonra vale Ünsal İ., aracı kapının önüne getirdi.

    Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsü Sadık Mert M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 SV 0636 plakalı otomobil, Tevfik Gözüm ile yanında bulunan Ünsal İ.'ye çarptı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Tevfik Gözüm ile Ünsal İ. çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada, 1 çocuk babası Tevfik Gözüm ile 7 aylık evli olan Ünsal İ., olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ankara da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu #1

    ALKOL İDDİASI

    Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen Sadık Mert M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Görüntülerde, Ünsal İ.'nin otomobili iş yeri önüne getirdiği ve Tevfik Gözüm araca binmeye yönelirken bu iki kişiye otomobil çarptığı yer aldı.

    Ankara da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu #2

    Ankara da kontrolsüz sürücü, mühendis ve valenin ölümüne neden oldu #3


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