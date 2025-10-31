Ankara'da konuşmak için buluştuğu husumetlisi tarafından öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde 29 yaşındaki Y.P., konuşmak için buluştuğu husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Y.P., kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

"BİRİNİN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜK"

Olayla ilgili konuşan esnaf Rafet Kılıçarslan, "Saldırıya uğrayan kişi tıraş olmak için buraya gelmişti. Kendisi devamlı müşterimizdi. Telefonla görüşmesi gerektiğini söyledi ve dışarı çıktı. Yanına birisi geldi ve konuşmaya başladılar. Bir süre sonra ses duyduk. Birinin ateş ettiğini gördük. Her şey bir anda oldu. Ateş eden kişi de olaydan sonra kaçtı. Vurulan kişi yerde yatıyordu, çok fazla kan vardı. Etraf bir anda kalabalıklaştı. Vurulan kişiyi ambulansla hastaneye götürdüler." dedi.

"YERDE ÇOK FAZLA KAN VARDI"

Saldırıya uğrayan kişinin çok fazla kan kaybettiğini söyleyen Erol Aksoy ise, "Birkaç el silah sesi duydum, yerde birinin yattığını gördüm. Saldırgan birkaç el daha ateş etti ve koşarak uzaklaştı. Vurulan kişi ve onu vuran saldırgan, kuaförden beraber çıkmış. Daha sonra bu olay yaşanmış. Ekipler geldi, saldırıya uğrayan adamı ambulansla hastaneye götürdüler. Yerde çok fazla kan vardı. Etraf çok kalabalıktı. Polisler geldi, incelemelerde bulundular." diye konuştu.