Ankara'da köpeğinin ayağını cam kesen adam, gönüllü şişe topladı

Sabah yürüyüşü sırasında köpeğinin ayağını cam şişe kesince köpeği yaralanan adam,3 yıldır cam şişe topluyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuk babası Şenol Yurttaş, 2019 yılı Ocak ayında sabah yürüyüşü yaparken köpeği gelişi güzel atılan cam kırıklarına basınca ayağı kesildi.

Köpeğin ayağındaki kesik, 4 ayda iyileşti. Yurttaş, o günden sonra doğaya atılan cam şişeleri toplamaya başladı.

3 yıldır Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde mahalle mahalle gezen Yurttaş, 746 çuval cam şişe toplayıp, belediyelere teslim etti.

BİN ÇUVAL ŞİŞE HEDEFİ

Yurttaş, bin çuval şişe toplama hedefine ulaşmak için her gün doğaya atılan cam şişeleri toplamaya devam ediyor.

746 ÇUVAL CAM ŞİŞE TOPLADIM

Günde 4-5 saat şişe toplayan Yurttaş, yeşili, doğayı çok sevdiğini belirterek, "Bugüne kadar 746 çuval cam şişe topladım. Yaklaşık 500 tane de araç lastiği topladım. İnsanların doğaya verdiği zararı gözler önüne sermek istiyorum. İnsanlar gerçekten doğayı çok hor kullanıyorlar. Doğa bunları hak etmiyor. Kendime bin çuval cam şişe toplayacağıma dair hedef koydum. Hedefe yaklaştım. İnsanlar doğaya zarar vermesin diye mücadele ediyorum. Cam şişeleri doğaya atmaktan bir an önce vazgeçsinler." dedi.

"DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAK İSTEMİYORSAN, ARKANDA AYAK İZİNDEN BAŞKA BİR ŞEY BIRAKMA"

Yurttaş, topladığı şişeleri ücretsiz belediyelere teslim ettiğini belirterek, "Belediyeler bu konuda çok duyarlı. Aradığım zaman şişeleri topladığım yerden araçla alıyorlar. Sanırım bin çuval hedefine ulaştıktan sonrada cam şişe toplamaya devam edeceğim. Şişelerin doğaya atılmaması gerektiğini birilerinin anlatması gerekiyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapıp dualar alıyorum. Bu bana yetiyor. Çok yoruluyorum ama gün sonunda belediyenin aracıyla çuvallar buradan giderken benim yorgunluğum da gidiyor. İnsanlar doğayı kirletmekten vazgeçsinler. Birçok sokak köpeği var. Cam kırıkları hayvanların ayağını kesebilir. Ormanlık alanlar için de çok tehlikeli. Doğanın dengesini bozmak istemiyorsan, arkanda ayak izinden başka bir şey bırakma." ifadelerini kullandı.

















