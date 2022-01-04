Ankara'da köpek saldırısına uğrayan Enes'in son hali yürek burktu

Yaklaşık 1 ay önce sokak köpekleri tarafından ağır yaralanan 12 yaşındaki Enes, şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi. Enes'in, 7 operasyon daha geçirmesi planlanıyor.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşayan Enes Koca (12), okul dönüşü Altın Caddesi üzerinde yaklaşık 10 başıboş köpek tarafından saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan Enes, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp 9 cerrahi operasyon geçirmişti.

VÜCUDU ISIRIK İZLERİYLE DOLU

Vücudunun tamamında ısırık izleri bulunan Koca’ya saldıran köpekler, sol bacağında bulunan bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzmüştü.

7 OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Başhekim Prof. Dr. Emrah Şenel, tedavisi süren Koca’nın hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.

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BACAĞINDA KALICI HASAR OLUŞABİLİR

Enes’in yaşadığı saldırı sonucu ciddi ve derin yaralar aldığını belirten Prof. Dr. Şenel, “Çocuk cerrahisi kliniğimiz ile beraber çocuk ruh sağlığı, çocuk enfeksiyon, fizik tedavi departmanımız, çocuk beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümünün de içinde olduğu bir ekip takip ediyor. Şu anda geldiğimiz noktada, saçlı deri kısmını halledeceğiz. Ama bacağının alt kısmını köpek ısırınca siniri koparmış. Dolayısıyla bacağın alt kısmında bir motor kaybı var. Yürümesi ile ilgili önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber toparlamaya çalışacağız. Ama muhtemelen kalıcı bir hasarı oluşacak. Yürümesi ile ilgili birtakım cihazlara ihtiyacı olabilir.” şeklinde konuştu.

"AİLECEK AĞIR TRAVMA GEÇİRİYORUZ"

Bir aydan fazla süredir Enes’in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, “Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz.

"TÜM YAŞAM ENERJİSİ BİTTİ"

Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde. Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi, uykusu, her şeyi kesildi.” ifadelerini kullandı.

"HAYVANSEVERLER ÇOCUĞUMUN ACISINA TAHAMMÜL EDEBİLİR Mİ"

Bazı insanların hayvanları bir heves ile alıp, daha sonra sıkılarak sokaklara bıraktığını, onların da çoğalarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen anne Koca, bu durumun önüne geçilmesi için yetkililere şöyle çağrıda bulundu:

"Yetkililerden isteğim, bu soruna çok büyük bir önlem getirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu 3-5 hayvanseverin hayvanları sevip de koruması ile olacak bir şey değil. Benim çocuğumun bu halini bir görsünler bakalım. Bu hayvanseverler benim çocuğumun acısına bir an tahammül edebilirler mi acaba. Hayvan sevgisi mi önemli, benim çocuğumun burada çektiği acılar mı önemli? Yani 3-5 tane hayvanı besleyip daha sonra çoğaltıp sokağa atmak ya da tarlada hayvanları beslemek doğru bir iş değil. Bunlara kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz Ankara’nın göbeğinde Pursaklar’da oturuyoruz. Merkezi bir konumdayız, ücra bir köşede oturmuyoruz. Benim oturduğum yer çok ücra bir yer değil. Çöpün yanında köpek duruyormuş, çocuk yolunu değiştirmiş. 10 tane köpek birden saldırıyor. 1 değil, 2 değil. İnsanlar sabahları işe gidemiyor. Bana o kadar çok video atan oldu ki. Hala köpekler sokaklarda.”





"OKUL SIRALARINDA OLMASI GEREKEN OĞLUM 34 GÜN HASTANEDE"

Enes’in hayat dolu ve hareketli bir çocuk olduğunu söyleyen anne Koca, “Bu konu ile kim ilgileniyorsa kesin bir çözüm getirmesi gerekiyor. Benim çocuğumun hayatı kaydı. Benim çocuğumun okulda, okul sıralarında olması gerekirken biz 34 gündür bu hastanedeyiz. 10 kere anesteziye girdi benim çocuğum. Yemek yiyemiyor, su içemiyor. Yani çok zor günler bizi bekliyor. Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin tek dileğimiz o. Bu soruna kesinlikle bir çözüm bulunsun yani.” diye konuştu.

"İYİ OLMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ AMA NASIL MUTLU OLSUN"

Tüm aile olarak Enes’in başında beklediklerini, onu mutlu edebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten anne Koca, “Ne iyi gelebilir ne mutlu olabilir elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama çocuğum mutlu olmuyor. Nasıl mutlu olsun? Kafasında izi var, bacağında izi var, vücudunun her yerinde izi var. Bir tane değil ki 150-200 tane ısırığı var benim çocuğumun.” dedi.