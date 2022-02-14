Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde sokak köpekleri, çevredeki vatandaşlara ve okuldaki öğrencilere karşı saldırıya geçerken görüntülendi.

Ankara'da başıboş sokak köpekleri, çevreye korku saldı.

Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde yaşanan iki ayrı olayda sokak köpekleri, öğrencilere ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldırdı.

Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Çagrıbey Caddesi Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kuzeykent İlkokulu’nun etrafında sürü halinde gezen sokak köpekleri, öğrencilere saldırmaya kalkıştı.

Köpeklerin okul bahçesinin içine girip çocuklar için tehdit oluşturduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara’da köpekler okul bahçesine girdi, kaldırımdaki vatandaşlara saldırdı VİDEO

KALDIRIMDA YÜRÜYEN GENÇLERE SALDIRDI

Gölbaşı ilçesinde ise bir sokak köpeği ise kaldırımda yürüyen genç bir gruba saldırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadına köpeğin saldırıda bulunmaması ve kadının rahat tavırları dikkat çekti. Yaşanan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.