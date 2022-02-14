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- Ankara’da köpekler okul bahçesine girdi, kaldırımdaki vatandaşlara saldırdı
Ankara’da köpekler okul bahçesine girdi, kaldırımdaki vatandaşlara saldırdı
- İHA
- 14.02.2022 - 12:52
- Güncelleme : 14.02.2022 - 14:41
Ankara'da başıboş sokak köpekleri, çevreye korku saldı.
Altındağ ve Gölbaşı ilçelerinde yaşanan iki ayrı olayda sokak köpekleri, öğrencilere ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldırdı.
Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Çagrıbey Caddesi Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kuzeykent İlkokulu’nun etrafında sürü halinde gezen sokak köpekleri, öğrencilere saldırmaya kalkıştı.
Köpeklerin okul bahçesinin içine girip çocuklar için tehdit oluşturduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara’da köpekler okul bahçesine girdi, kaldırımdaki vatandaşlara saldırdı VİDEO
KALDIRIMDA YÜRÜYEN GENÇLERE SALDIRDI
Gölbaşı ilçesinde ise bir sokak köpeği ise kaldırımda yürüyen genç bir gruba saldırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadına köpeğin saldırıda bulunmaması ve kadının rahat tavırları dikkat çekti. Yaşanan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.