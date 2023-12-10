Ankara'da köpekleri toplayan belediye görevlilerine kadınlardan tepki Ankara'da belediye ekiplerinin sokak köpeklerini topladığını görevn bir grup kadın, hem belediyeye tepki gösterdi, hem de bağırıp çağırarak görevlileri engellemeye çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, vücudundaki yaralar nedeniyle halen yaşam savaşı veriyor.

Küçük Tunahan'ı adeta tanınmaz hale getiren köpekler, halen Ankara sokaklarında özgürce dolaşıyor.

Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş köpek sorununun çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılacağına birkez daha vurgu yapmıştı.

Köpekleri toplayan görevlilere kadınlar engel olmaya çalıştı

Bu gelişmelerin ardından, Ankara'da bir sokakta başıboş köpekleri toplayan belediye görevlilerine bir grup kadın yollarına çıktı.



Köpeklerin küpeli olduğunu savunan kadınlar, "Ne hakla hayvanları götürüyorsunuz, Mansur Yavaş sana oy yok" diyerek görevlileri engellemeye çalıştı.



Belediye görevlileri ise, kadınların bağırışları arasında tuttukları köpeği araca bindirdi.

Tunahan'ı parçalayan köpekler de küpeliydi

Köpeklerin sokaklardan temizlenmesine karşı olan kadınların savunması, küpeli hayvanların insanlara zarar vermediğine yönelikti. Ancak tam da tersine, Tunahan'ın vücudunda ölümcül yaraları açan köpekler de küpeliydi.

Küpeli olmaları, saldırganlıklarını gidermiyor

Köpeğin kulağında küpe olması, bu köpeğin kısırlaştırıldığı, kuduz aşılarının yapıldığı, mikroçip takılıp kayıt altına alındığını gösterir.

Kısırlaştırılan köpeklerin cinsiyet hormonu aktiviteleri oldukça azalacağından, hayvanın genel mizacında bir yumuşama ve saldırganlığında da azalma görüldüğü söyleniyor.

Ancak köpeklerin doğasında saldırganlık vardır. Bir de göründüğü gibi ucuz bir işlem olmayan kısırlaştırma yapılmadan küpe takılan hayvanlar, bu halde sokağa salındıklarında daha da tehlikeli hale gelebiliyorlar.