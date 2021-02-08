Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürü halindeki köpekler girdikleri oto yıkamacıda hamile kediyi parçalayarak öldürdüler.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Çamlıca Mahallesi Gümüşlü Caddesi’nde bulunan oto yıkamacıda meydana gelen olayda, iş yerine giren 7 köpek orada bulunan kediye saldırdı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan kediyi sonradan içeriye giren köpekler yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin saldırısına uğrayan kedi feci şekilde öldü.

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan kedi kaçamadı VİDEO

"YER YAPMIŞTIK"

İş yerinin sahibi Hüseyin Yücel, "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi. Geldiğimizde parçalanmıştı ve kamera kayıtlarını incelediğimizde köpeklerin saldırısına uğradığını gördük." dedi.