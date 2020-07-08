Ankara'da korkunç kaza: 2 ölü 1 yaralı

Kahramankazan ilçesinde tali yoldan otoyola çıkan otomobil tırın altında kaldı. Otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Şükrü Polat Avşar kontrolündeki otomobil köy yolundan otoyola çıkarken Mehmet Ö.'nün idaresindeki tır ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle ıslak ve eğimli zeminde tır tarafından 25 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Avşar ve yolcu Şahin Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken diğer yolcu Ünal Can C. ağır yaralandı.





OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS, İTFAİYE VE 112 ACİL SERVİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Ünal Can C. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 240 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan alkol kontrolü yapılan otomobil sürücüsü Afşar'ın 240 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TIR sürücüsü Mehmet Ö. ise polis tarafından gözaltına alınırken karakolda verdiği ilk ifadesinde otomobilin karşısına bir anda çıktığını söylediği öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.