Ankara'da korkunç kaza! Lise öğrencisi yeni yılı göremedi.... 15 yaşındaki Efe Berk Kaya ile 17 yaşındaki dayısı motokurye Recep Orhan , yılbaşı akşamı arkadaşlarıyla eğlendikten sonra motosikletle eve dönerken, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

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DHA

Ankara'da yılbaşı kutlaması korkunç bir sonla bitti...

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Efe Berk Kaya ile dayısı 17 yaşındaki Recep Orhan, yılbaşı akşamı arkadaşlarıyla eğlendikten sonra motosikletle dönüşe geçti.

Recep Orhan'ın kullandığı motosiklet, 2024'ün ilk saatlerinde saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çapıp savruldu.

Kazada Recep Orhan ile arkasında bulunan Efe Berk Kaya, hayatını kaybetti.

Orhan ve Kaya'nın cenazeleri, Mamak ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Dünya başıma yıkıldı"

Efe Berk Kaya'nın, 31 Ocak Pazar günü Sincan ilçesinde takımı ile çıktığı son maçında giydiği 9 numaralı forması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nca verilen futbolcu lisansı, antrenörü Tuncay Karataş tarafından babası Mahfuz Kaya'ya teslim edildi.

Mahfuz Kaya, kazayı öğrendiğinde şok olduklarını söyleyerek, "Oğlumun cansız bedenini gördüğümde dünya başıma yıkıldı, kahroldum. İkisi de benim evladımdır, ikisi de canım ciğerimdi; ama benim canımı yaktılar. Yüce Rabbim onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Ankara takımları Efe'yi ansın"

Oğlunun çok başarılı bir futbolcu olduğunu söyleyen Karataş, "Gün geçtikçe gelişim gösteriyordu. Ümit vaat eden bir sporcuydu. Kendisinin her zaman arkasındaydım. Nasip olmadı ne diyeyim Haftaya İstanbul'da play-off maçı vardı. Son görüştüğümde başarılar diledim. Boynuma sarıldı, 'İnşallah play-off maçını kazanırız, beni daha iyi yerlerde görmeyi Allah sana nasip eder, benim önüm açık' dedi.

Son maçta giydiği forma ömür boyu hatıra kalacak. Formayı yıkamayacağım. Bu formayı hiçbir zaman bırakmayacağım. Oğluma biz doyamadık kara toprak doyacak. Eğer mümkünse Ankara takımları bu haftaki spor müsabakalarında Efe'yi anarak sahaya çıksınlar; fotoğrafını ya da formasıyla sahaya çıkmalarını istiyorum. Saygı duruşunda durmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bunu yaparlarsa beni çok mutlu ederler" diye konuştu.

"Sarılması falan sanki bir şeylerin habercisiydi"

Antrenörü Tuncay Karataş da Efe Berk Kaya'nın isminin bir park ya da sokağa verilmesini istediklerini söyledi. Karataş, "31 Aralık'taki son maça çıkmadan önce bana sarıldı. Bana hiç böyle sarılmıyordu. 'Niye sarılıyorsun oğlum, sen hiç böyle yapmazdın' dedim. 'Hocam içimden geldi' dedi. Biraz da duyguluydu. Akşam yılbaşı için herkese yeni yılı kutlama mesajı attım.

Onun kutladığını görmedim. Telefonla aradım açmadı. O gece yılbaşından sonra rahmetli oldu. Sarılması falan sanki bir şeylerin habercisiydi. Geleceği olan bir çocuktu. Tek dünyası futboldu" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)