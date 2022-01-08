Ankara'da koronavirüsten ölen aile hekimi toprağa verildi

Ankara'da eşi Mehmet Tankut Sevim’in ardından koronavirüse yakalanıp yaşamını yitiren aile hekimi Nuray Sevim, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), geçen yıl 27 Kasım'da nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

AYNI GÜN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Sevim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife ve Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim (50)'in de aynı gün yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi.

AYNI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Tankut Sevim, 8 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Nuray Sevim ise 9 Aralık'ta ambulans helikopterle Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.





FAKÜLTEDEKİ OĞLUDA YARDIMCI OLDU

Aynı fakültede öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafet giyerek yardımcı oldu.

42 gündür tedavi gören Nuray Sevim, dün hayatını kaybetti. Nuray Sevim, bugün Aksaray'a getirildi.





MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Sevim çiftinin iki oğlu, meslektaşları ve yakınları katıldı. Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Camisi'nde kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.



