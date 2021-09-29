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- Ankara'da kovalamaca oynarken midibüsün altında kalan küçük çocuk öldü
Ankara'da kovalamaca oynarken midibüsün altında kalan küçük çocuk öldü
- DHA
- 29.09.2021 - 23:56
Akşam saatlerinde Alrındağ ilçesindeki Etlik Caddesi Dışkapı kavşağında meydana gelen olayda 7 yaşındaki Yusuf el Cuma, refüjde bulunan çimenlik alanda arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken iddiaya göre; aniden caddeye çıktı.
MİDİBÜSÜN ALTINDA KALDI
O sırada Etlik yönüne giden Halil Bulut yönetimindeki 06 DVA 48 plakalı midibüs, Yusuf el Cuma'ya çarptı. Midibüsün altında kalan küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.
KÜÇÜK YUSUF HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazalı midibüs, 100 metre ilerideki otoparka çekilirken sürücüsü Halil Bulut, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yusuf el Cuma'nın ailesi, küçük çocuğun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Yusuf el Cuma'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.