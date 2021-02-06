Ankara'da, koyunları yanan Ayşe Teyze'nin gözyaşları sel oldu

Ankara'da, koyunları yanan Ayşe Teyze'nin gözyaşları sel oldu

Besicilik ile uğraşan Ayşe Ayrancıoğlu, ahırda çıkan yangın sonucu hayvanlarını kaybetti. Ayşe Teyze, telef olan koyunların ardından gözyaşlarına boğuldu.

Ankara'nın Sincan ilçesi Peçenek Mahallesi'nde besicilik yapan Mustafa ve Ayşe Ayrancıoğlu’na ait ahırda, belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının, kısa sürede içinde hayvanların bulunduğu tüm ahırı kapladı. Yangını fark eden Ayşe Ayrancıoğlu, itfaiyeden yardım istedi.

Olay mahaline gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, 20 koyun telef oldu.

Ayrıca ahırdaki ailenin beslediği kediler de kurtarılamadı.

"ONLARLA AVUNUYORDUM"

Yangın söndürülürken Ayşe Ayrancıoğlu, telef olan hayvanların ardından gözyaşı döktü.

Ayrancıoğlu, "Ben kendim güdüyordum, bunlarla avunuyorduk, kimseye muhtaç olmayalım diye uğraşıyorduk." dedi.

MADDİ HASAR BÜYÜK

Mustafa Ayrancıoğlu ise yangında büyük zararların olduğunu belirterek, arabalarının da yangında zarar gördüğünü söyledi.