Ankara'da kriz geçiren kurbanlığa kalp masajı

Kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlık, veterinerin kalp masajı ile kendine geldiği anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir kurban satış ve kesim tesisinde Mehmet Erbolat’a ait 1 tonluk Paşa isimli kurbanlık tosun aniden yere düşüp kaldı.

Erbolat, hemen durumu veterinerlere bildirdi. Tosuna hemen müdahale eden Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İsmet Uyar, tosuna kalp masajı ile müdahale ederek hayatını kurtardı.

STRESTEN YERE SERİLDİ

Kurbanlığın sahibi Mehmet Erpolat, "Hayvanım geçen strese girdi, kalp krizi geçirdi. Veteriner ekip çağırdık. Hayvanımıza hemen müdahale ettiler, ayağa kaldırdılar. Hayvanımız şu anda çok güzel. Sağlık durumu gayet iyi. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

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KALP MASAJIYLA KURTARILDI

Veteriner Hekim İsmet Uyar ise, "Kurbanlık hayvan yere düşmüş bayılmıştı. Olayı duyduktan sonra hayvana müdahale ettik. Muhtemelen hayvan kalp krizi geçirmişti. Hayvanın kurtulması için gerekli müdahaleleri yaptık. Hayvanımız iyileşti. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kurban olabilecek bir durumda" diye konuştu.









