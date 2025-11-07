Ankara'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran üç şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Batı Adliyesi koordinesinde Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki sahte altın vakalarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kadın, bir kuyumcuya sahte ziynet eşyası satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

DOLANDIRICILIK İÇİN ÖRGÜT SİSTEMİ

S.Ş.’nin ifadesinden yola çıkan ekipler, aynı yöntemle başka bir kuyumcuyu dolandırmaya çalışan N.S. adlı kadını da kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan kamera incelemelerinde iki kadını yönlendiren kişinin İ.İ. olduğu belirlendi.

Şüpheli, kullandığı araçla birlikte yakalanırken araçta iki adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi.

Sorguda İ.İ.’nin, sahte altınları İstanbul’dan temin ettiği ve iki kadını dolandırıcılık için örgütlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Kadınların sattıkları her sahte üründen pay aldıkları da tespit edildi.

USTALIKLA HAZIRLANMIŞ SAHTE ALTINLAR

Kuyumcular Odası tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen altınların altın suyuna batırılarak hazırlandığı ve işçiliğinin gerçek altınla ayırt edilmesi zor olacak kadar ince yapıldığı belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aynı anda farklı kuyumculara girdiği ve şüphe çekmemek için son derece rahat davrandıkları görüldü.

Polis, sahte altınlara el koyarken dolandırılan kuyumculara da paraları iade edildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.