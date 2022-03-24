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    Ankara'da kuzenini öldürüp yol kenarına atan kişi tutuklandı

    Ankara'da yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Şükrü Kelekli'nin kuzeni Özgür Taylan Doğan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 21:36
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    Ankara'da kuzenini öldürüp yol kenarına atan kişi tutuklandı

    23 Mart gecesi Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATTI

    Sağlık ekibinin incelemesinde hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak yaralarıyla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Şükrü Kelekli olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kelekli'nin bir araçtan yol kenarına atıldığını saptadı.

    ÖLDÜRENİN KUZENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Bunun üzerine takibe alınan aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirlendi. Afyonkarahisar'a giden ekipler, aracı kullanan Özgür Taylan Doğan'ı yakaladı. Kelekli'nin dayısının oğlu olduğu ortaya çıkan Doğan'ın, ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Özgür Taylan Doğan, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savclık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Doğan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutukladı.

    Ankara da kuzenini öldürüp yol kenarına atan kişi tutuklandı #1

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