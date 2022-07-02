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    Ankara'da laf atma kavgası

    Laf atma tartışması üzerine kadının kardeşleriyle kavga eden bir grup genç, tartıştıkları kişilerin dükkanına silahla baskın düzenledi.
    • 02.07.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 13:37
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    Ankara'da laf atma kavgası

    Ankara’nın Mamak ilçesindeki Durali Alıç Caddesi’nde yoldan geçen bir grup genç, gördükleri bir kadına sözlü tacizde bulundu.

    Bunun üzerine kadının kardeşleri ile grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından laf atan grup bir süre sonra tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı silahla bastı.

    Rastgele ateş kamerada

    Çevreye rast gele eden ateş eden şehir eşkıyalarının o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda şans eseri can kaybı ve ya yaralanma olmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    "Aralarında baya bir arbede yaşanmış"

    Olayın tanıklarından İsmail Eşmebaşı, "Bir çağırış, bağırış oldu. Burada zaten polisler vardı. Kadına laf atmışlar. Ekip de burada olduğu için anında müdahale etti. Sonra öğrendik ki burayı silahla gelip basmışlar.

    Kadına yoldan geçerken laf atma olayı olmuş. Kadının kardeşleri de, ‘siz ablamıza nasıl laf atarsınız’ deyince olaylar başlamış. Aralarında bir arbede yaşanmış. Sonra pompalıyla sıkmışlar. Çok şükür ölü ya da yaralı yokmuş." ifadelerini kullandı.

    Ankara'da laf atma iddiası silahlı dükkan baskınına döndü VİDEO


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