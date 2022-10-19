Ankara'da lise öğrencisi arkadaşlarına bıçakla saldırdı

Çankaya'da daha önceden tartıştığı arkadaşlarına bıçakla saldıran M.K., sosyal medyada üzerinde tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 17 yaşındaki M.K., tartışma yaşadığı arkadaşlarına dehşet saçtı.

Cevizlidere Caddesi üzerinde bulunan Aziz Sancar Parkı'na giden M.K., parkta oturan 17 yaşındaki Mustafa A. ve 17 yaşındaki Tuan K.’ye "Ne bakıyorsunuz?" diyerek bıçakla saldırdı.

Kırtasiyeden yardım istediler

Sırtından yaralanan Tuan K. ile bacağından yaralanan Mustafa A., parkın karşısında bulunan kırtasiyeye giderek yardım istedi.

Çevredeki esnaflar, yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

3 genç hasteneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan yaralı 3 gencin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

O anlar kamerada

Yaralı iki gencin kanlar içerisinde kendilerini kırtasiyeye attıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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"Sırtında kocaman bir delik vardı"

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaflardan Ayhan Bozdoğan, "Genç bir çocuk biz dışarıda otururken gelip, ‘Abi beni bıçakladılar’ dedi. Arkasından bıçaklamışlar. Sırtında kocaman bir delik vardı. Oluk oluk kan akıyordu. Müdahale ettik. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Bir arkadaşı daha varmış. Onu da kalçasından ve bacağından bıçaklamışlar. Parktaki çalışanlar onu da getirdi. Polisler arama başlattı. İki kişiyi bıçaklamışlar. İlk gelen çocuğun sırtında 3 santimetrelik yarık vardı.

Sonradan gelen çocuğun da bacağında ve kalçasında bıçak izi vardı. Çocukları sağlık ekiplerine sevk ettik. Gördüğüm kadarıyla hayati tehlikeleri yoktu. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama başlattı." ifadelerini kullandı.

"Daha yeni başladık"

İHA'nın haberine göre, saldırgan M.K.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ise dikkat çekti.

Bıçakla yaralanan bir kişinin fotoğrafını paylaşan saldırgan, fotoğrafın üzerine ise tehditkar bir tavırla, "Delikanlılar caddedeyiz. Hak eden hakkını aldı. Daha yeni başladık." notunu bıraktı.