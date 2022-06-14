Ankara’da liseli Gamze’nin davası: 2 sanık tahliye oldu

Lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp ölmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.

Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

Açar, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde bulunan, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti.

5’inci katın balkonundan düştü

Lise öğrencisi, aynı gün sabaha karşı kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ölümü şüpheli bulunan Gamze için soruşturma başlatıldı.

5 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemi

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı.

Rapor sonrası yeniden savunma yapacaklar

Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti.

Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

2’sinin tahliyesine karar verildi

DHA’nın haberine göre taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Doğan ile Emre Eker'e, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.