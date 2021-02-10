Ankara'da liseli genç annesinin sevgilisini bıçakladı

Altındağ ilçesinde lise öğrencisi genç, annesinin evlerine çağırdığı erkek arkadaşını bıçakladı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde Emre T., evinde bilgisayar oyunu oynadığı sırada annesinin odasından gelen sesler üzerine diğer odaya geçti.

Emre T., odada annesi B.T. ve sevgilisi Enis Y.'yi görünce tartışmaya başladı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfağa yönelen Emre T., mutfaktan aldığı bıçakla Enis Y.'yi sırtından, karından ve sol omzundan bıçakladı.

Çıkan arbedede Emre T. de elinden yaralandı.



Olayı duyup gelen Emre T.'nin arkadaşları, Emre T.'yi sakinleştirerek 155'e haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Enis Y. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Enis Y.'nin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Emre T. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, annesi B.T. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.









