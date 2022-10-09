Ankara'da liselilerden yerli teknolojiye katkı

Dünyada yalnızca dört ülkenin üretebildiği ‘Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı’ İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilk kez yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Ankara’daki İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyada yalnızca dört ülke tarafından üretilebilen ‘Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı’ üretti.

Cihazın üretiminden arzına kadar geçen süre zarfında öğretmen ve öğrenciler üstün gayret sarf etti. 6 tester olarak bilinen arıza tespit cihazın hem dokunmatik ekranlı hem de ekransız modeli üç yıllık Ar-Ge çalışması da tamamlanarak hazırlandı.

ABD'de üretilen cihazdan 10 kat daha az maliyetli

Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen cihazdan 10 kat daha az maliyetle üretilen ‘Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı’ savunma sanayi firmalarında da yaygın olarak kullanılıyor. Söz konusu cihazı kullanabilenler ise nitelikli personel olarak istihdam ediliyor.

‘Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı’ savaş uçağı, radar gibi üst seviye elektronik cihazlardan kombi, buzdolabı, televizyon, telefon, otomobil elektronik kartlarına kadar tüm cihazların arızalarını bularak en kısa sürede sorunun çözülmesine yardımcı oluyor.

Arızalı solunum cihazlarının tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağladı

İHA'nın aktardığına göre özellikle üretim krizi ve tedarik zincirinin aksaması durumlarında atıl durumda olan değerli elektronik cihazların tekrar kullanılabilir hale getirilmesinde en önemli etkeni sağlayacak olan ‘Elektronik Kart Arıza Tespit Cihazı’ yeni solunum cihazlarının üretilemediği pandemi döneminde ülkemizde bulunan arızalı solunum cihazlarının onarılarak tekrardan kullanılabilir duruma getirilmesini sağladı.