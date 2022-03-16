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    Ankara'da liselilerin kavgası kamerada

    Bir lisenin önünde kız öğrenciler arasında kavga çıktı. İki kız öğrenci ve velisine, diğer kız öğrencilerin saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 10:29
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    Ankara'da liselilerin kavgası kamerada

    Görüntüler, Ankara’nın Mamak ilçesinden...

    Bir lisenin önünde iki kız öğrenci ve velisine, diğer kız öğrenciler saldırdı.

    SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

    O anları da, olup biteni izleyenlerden bir öğrenci cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

    Görüntülerde liselilerin saç saça baş başa kavga ettiği, çevredekilerin de bu durumdan rahatsız olmadığı anlar yer aldı.

    GÜLÜP EĞLENDİLER

    Birbirine giren öğrencileri kayda alan kişinin, ‘bırak bırak’ dediği duyulurken; bazı kız öğrencilerin bu durumdan keyif alarak gülüp eğlendiği görüldü.

    Ankara da liselilerin kavgası kamerada #1

    Ankara da liselilerin kavgası kamerada #2

    Ankara da liselilerin kavgası kamerada #3


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