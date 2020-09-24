Ankara'da lokanta ruhsatlı pavyonlar arttı

Korona denetimleri kapsamında eğlence mekanlarına getirilen kısıtlamalardan yırtmak isteyen pavyon sahipleri işletmelerine lokanta ruhsatı aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

ANKARA'DA LOKANTA GÖRÜNÜMLÜ PAVYONLAR

Başkent Ankara’da da ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirerek yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam eden pavyonlar koronavirüsle mücadelede kural tanımıyor.

TERLİKLİ AMCALARDAN DİREK DANSI

Bir işletmede alkolün etkisiyle korona tedbirini unutan yaşlı bir kişinin maskesi çenesinde direk dansı yapması dikkat çekti.

Ankara’da lokantaları pavyona çevirip kural tanımıyorlar İZLE