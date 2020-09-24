Dolar
7.6983
-0.0337%
Euro
8.9852
0.1013%
Altın
1860.12
-0.1787%
Borsa
1103.87
0.1106%
G. Altın
460.277
-0.2941%
Bitcoin
79881.55
1.2568%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Ankara'da lokanta ruhsatlı pavyonlar arttı

    Korona denetimleri kapsamında eğlence mekanlarına getirilen kısıtlamalardan yırtmak isteyen pavyon sahipleri işletmelerine lokanta ruhsatı aldı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 11:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da lokanta ruhsatlı pavyonlar arttı

    İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

    ANKARA'DA LOKANTA GÖRÜNÜMLÜ PAVYONLAR

    Başkent Ankara’da da ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirerek yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam eden pavyonlar koronavirüsle mücadelede kural tanımıyor.

    TERLİKLİ AMCALARDAN DİREK DANSI

    Bir işletmede alkolün etkisiyle korona tedbirini unutan yaşlı bir kişinin maskesi çenesinde direk dansı yapması dikkat çekti.

    Ankara’da lokantaları pavyona çevirip kural tanımıyorlar İZLE

    Ankara da lokanta ruhsatlı pavyonlar arttı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir