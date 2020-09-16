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    Ankara'da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi

    Alman markası eski lüks araçları 15 saniyede çalıp sahte evrakla satan iki hırsız tutuklandı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 12:50
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 12:50
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    Ankara'da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde aynı iki marka ve modelde 10 aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Harekete geçen ekipler operasyon düzenleyerek, otomobilleri çaldıkları ve sahte evrakla satmayı planladıkları öğrenilen T.D ve M.Ş. isimli oto hırsızlarını yakaladı.

    Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

    15 SANİYEDE HIRSIZLIK

    Öte yandan, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin incelenmesi neticesinde oto hırsızlarının 15 saniyeden kısa bir süre içinde araçları çaldıkları belirlendi.

    Ankara'da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi

    Ankara da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi #1

    Ankara da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi #2

    Ankara da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi #3

    Ankara da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi #4

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