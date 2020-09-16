Alman markası eski lüks araçları 15 saniyede çalıp sahte evrakla satan iki hırsız tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde aynı iki marka ve modelde 10 aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Harekete geçen ekipler operasyon düzenleyerek, otomobilleri çaldıkları ve sahte evrakla satmayı planladıkları öğrenilen T.D ve M.Ş. isimli oto hırsızlarını yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

15 SANİYEDE HIRSIZLIK

Öte yandan, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin incelenmesi neticesinde oto hırsızlarının 15 saniyeden kısa bir süre içinde araçları çaldıkları belirlendi.

Ankara'da lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi