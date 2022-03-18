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Ankara'da mağaza açılışı sırasında izdiham

Ankara'da mağaza açılışı sırasında izdiham

Yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.