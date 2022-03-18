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    Ankara'da mağaza açılışı sırasında izdiham

    Yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 16:18
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    Ankara'da mağaza açılışı sırasında izdiham

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı.

    İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi.

    KEPENKLERİN AÇILMASIYLA İZDİHAM BAŞLADI

    Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı.

    Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

    Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı VİDEO

    BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

    İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu.

    Ankara da mağaza açılışı sırasında izdiham #1

    Ankara da mağaza açılışı sırasında izdiham #2

    Ankara da mağaza açılışı sırasında izdiham #3

    Ankara da mağaza açılışı sırasında izdiham #4

    Ankara da mağaza açılışı sırasında izdiham #5


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