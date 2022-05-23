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    Ankara'da mahkum yakınlarından af talebi

    Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan mahkum yakınları, cezaevlerinin kapasitesinin aşıldığını savunarak af talebinde bulundu.
    • 23.05.2022 - 01:09
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    Ankara'da mahkum yakınlarından af talebi

    Ulus Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı.

    "60 bin kapasitenin üzerinde mahkum cezaevinde"

    İHA'nın haberine göre; grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, “Türkiye’de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır” dedi.

    Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

    Ankara'da mahkum yakınlarından af talebi - VİDEO


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