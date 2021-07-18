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    Ankara'da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü

    Ankara-Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 19:35
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    Ankara'da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü

    Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen  Şahin marka otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

    O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ankara da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü #1

    SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 10 YARALI

    Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara'da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü VİDEO

    Ankara da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü #2

    Ankara da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü #3

    Ankara da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü #4

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