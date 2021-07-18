Ankara-Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen Şahin marka otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 10 YARALI

Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da makas atarak ilerleyen araç ortadan ikiye bölündü VİDEO

