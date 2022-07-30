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    Ankara’da market fişi yüzünden servisten indirilince aracın altına girdi

    Bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan yaşlı adam, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. Yaşlı adam çözümü servis aracının altına girmekte buldu.
    • 30.07.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:35
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    Ankara’da market fişi yüzünden servisten indirilince aracın altına girdi

    Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi.

    Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı.

    73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartıştı.

    Servisin altından çıkarıldı

    DHA’nın haberine göre tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı.

    Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi VİDEO

    Ankara’da market fişi yüzünden servisten indirilince aracın altına girdi #1

    Ankara’da market fişi yüzünden servisten indirilince aracın altına girdi #2

    Ankara’da market fişi yüzünden servisten indirilince aracın altına girdi #3


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