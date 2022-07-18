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    Ankara'da minibüs ile tanker çarpıştı: 8 yaralı

    Ankara'da su tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
    • 18.07.2022 - 22:09
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    Ankara'da minibüs ile tanker çarpıştı: 8 yaralı

    Ankara Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi’nde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile ASKİ’ye ait su tankeri çarpıştı.

    8 kişi yaralandı

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

    Ankara da minibüs ile tanker çarpıştı: 8 yaralı #1

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara da minibüs ile tanker çarpıştı: 8 yaralı #2

    Ankara da minibüs ile tanker çarpıştı: 8 yaralı #3

    Ankara da minibüs ile tanker çarpıştı: 8 yaralı #4


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