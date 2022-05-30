Ankara'da minibüs kaza yaptı: 20 yaralı

Ankara'da minibüs kaza yaptı: 20 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Genelkurmay Kavşağı'nda korkunç bir kaza yaşandı.

Ayrancı ile Kızılay arasında yolcu taşıyan minibüs ile otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek, sürüklendi.

20 kişi yaralandı

Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüsü, minibüs şoförü ve minibüste bulunan 18 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi.

Yaralılara önce çevredekiler, daha sonra gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı.

Ankara'da minibüs kaza yaptı: 20 yaralı VİDEO

O anlar kamerada

Öte yandan kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Görüntüde otomobil ile çarpışan minibüsün devrilerek sürüklendiği, ardından çevrede yaşanan panik görüldü.





































