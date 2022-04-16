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    Ankara'da minibüsün çarptığı küçük kız kurtarılamadı

    Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada minibüsün çarpmasıyla yola savrulan 13 yaşındaki Sude'nin 23 günlük yaşam savaşı sona erdi.
    • DHA
    • 16.04.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 17:38
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    Ankara'da minibüsün çarptığı küçük kız kurtarılamadı

    Ankara Kahramankazan'da 7'nci sınıf öğrencisi iki arkadaş, yolun karşısına geçmek istedi.

    23 Mart günü karşıya geçtikleri sırada İsa D. idaresindeki servis minibüsünü göremeyen Sude Gürevin ve arkadaşı Özge Dündar, trafik kazası geçirdi.

    Minibüsün iki öğrenciye çarptığı kazada ağır yaralanan Sude, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Kurtarılamadı

    23 gündür hastanedeki tedavisine devam edilen küçük kız, dün akşam saatlerinde hayata veda etti.

    Ankara'da minibüsün çarptığı küçük kız kurtarılamadı VİDEO

    Gözyaşlarıyla defnedildi

    Sude Gürevin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kahramankazan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Özge Dündar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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