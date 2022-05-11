Petrol
107.03
4.46%
Euro
16.11
0.20%
Dolar
15.30
0.32%
Altın
910.85
0.93%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
468.542
-3.99%
BTXN Coin
13.32
-8.45%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Ankara'da miras tartışmasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

    Ankara Altındağ'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Mustafa Gürcan'ı tabancayla vurarak öldüren Nizamettin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 11.05.2022 - 22:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da miras tartışmasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

    Dün öğle saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Nizamettin ve Mustafa Gürcan kardeşler arasında, aileden kalan miras nedeniyle tartışma çıktı.

    Kardeşini başından vurdu

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nizamettin Gürcan, tabancayla kardeşine ateş etti. Mustafa Gürcan, başına isabet eden mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Nizamettin Gürcan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Nizamettin Gürcan, emniyetteki eşlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

    Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen Gürcan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Ankara da miras tartışmasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Seren Serengil: Yakarım çıranı Tohma
    Magazin

    Seren Serengil: Yakarım çıranı Tohma

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    İzmir'de 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar
    3. Sayfa

    İzmir'de 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar

    Görüş Bildir