Ankara'da miras tartışmasında kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Ankara Altındağ'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Mustafa Gürcan'ı tabancayla vurarak öldüren Nizamettin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün öğle saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Nizamettin ve Mustafa Gürcan kardeşler arasında, aileden kalan miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kardeşini başından vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nizamettin Gürcan, tabancayla kardeşine ateş etti. Mustafa Gürcan, başına isabet eden mermi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Nizamettin Gürcan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, Nizamettin Gürcan, emniyetteki eşlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen Gürcan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.